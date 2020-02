BAFTA Ödülleri'nde en iyiler

EN İYİ FİLM

1917

EN İYİ İNGİLİZ YAPIMI FİLM

1917

EN İYİ YÖNETMEN

Sam Mendes

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

PARASITE

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

JOJO RABBIT

EN İYİ KADIN OYUNCU

RENÉE ZELLWEGER

EN İYİ ERKEK OYUNCU

JOAQUIN PHOENIX

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

LAURA DERN

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

BRAD PITT

EN İYİ MÜZİK

JOKER

EN İYİ OYUNCU KADROSU

JOKER

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

1917

EN İYİ KURGU

LE MANS ’66

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

1917

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

LITTLE WOMEN

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

BOMBSHELL

EN İYİ SES

1917

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1917

EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYON

GRANDAD WAS A ROMANTIC

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLM

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) Carol Dysinger, Elena Andreicheva

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYU İLE)

MICHEAL WARD

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI

BAIT Mark Jenkin (Yazar), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

PARASITE

EN İYİ BELGESEL

FOR SAMA

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

KLAUS