BAFTA adaylarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Bu yılın adaylıklarına dört tane film damga vurdu. Birkaç gün önce The Favorite filmindeki performansıyla Altın Küre kazanan Olivia Colman, BAFTA'da da aynı ödüle aday oldu.

The Favorite, toplam 12 dalda BAFTA adayı. Onu 7'şer adaylık ile Bohemian Rhapsody, First Man, Roma ve A Star is Born izliyor. Vice, 6 dayda, BlacKkKlansman ise 5 dalda BAFTA adayı.

İşte 2019'un BAFTA adayları.

En iyi film

BlackkKlansman

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Dikkat çeken İngiliz filmi

Beast

Bohemian Rhapsody

The Favourite

McQueen

Stan & Ollie

You Were Never Really Here

En iyi erkek oyuncu





Bradley Cooper - A Star Is Born

Christian Bale - Vice

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Steve Coogan - Stan & Ollie

Viggo Mortensen - Green Book

En iyi kadın oyuncu

Glenn Close - The Wife

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman - The Favourite

Viola Davis - Widows

En iyi yardımcı erkek oyuncu





Adam Driver - BlackkKlansman

Mahershala Ali - Green Book

Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

Timothee Chalamet - Beautiful Boy

En iyi yardımcı kadın oyuncu





Amy Adams - Vice

Claire Foy - First Man

Emma Stone - The Favourite

Margot Robbie - Mary Queen of Scots

Rachel Weisz - The Favourite

Who will win big this awards season?

En iyi yönetmen





Alfonso Cuaron - Roma

Spike Lee - BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Bradley Cooper - A Star Is Born

Halkın seçimi -Yükselen yıldız

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright

Dikkat çeken İngiliz yazar, yönetmen ya da yapımcı

Apostasy - Daniel Kokotajlo (yazar- yönetmen)

Beast - Michael Pearce (yazar- yönetmen) Lauren Dark (yapımcı)

A Cambodian Spring - Chris Kelly (yazar, yönetmen, yapımcı)

Pili - Leanne Welham (yazar- yönetmen) Sophie Harman (yapımcı)

Ray & Liz - Richard Billingham (yazar- yönetmen), Jacqui Davies (yapımcı)

Yabancı dilde en iyi film

Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters

En iyi belgesel

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Animasyon film

Incredibles 2

Isle of Dogs

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Original screenplay

Cold War

The Favourite

Green Book

Roma

Vice

Uyarlama senaryo

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

First Man

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Orijinal müzik



BlackkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

A Star Is Born

Sinematografi

Image copyrightALEX BAILEY/20TH CENTURY FOX

Image caption

Rami Malek as Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody

Cold War

The Favourite

First Man

Roma

Kostüm tasarımı

The Ballad of Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

Kurgu

Bohemian Rhapsody

The Favourite

First Man

Roma

Vice

Yapım tasarımı



Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Saç ve makyaj

Image copyrightUNIVERSAL PICTURES/PA

Image caption

Saoirse Ronan in Mary Queen of Scots

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen of Scots

Stan & Ollie

Vice

Ses

Bohemian Rhapsody

First Man

Mission: Impossible - Fallout

A Quiet Place

A Star Is Born

Özel görsel efekt

Image copyrightMARVEL STUDIOS 2018

Image caption

Thanos in Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War

Black Panther

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

First Man

Ready Player One

İngilizce kısa film



73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

İngiliz kısa animasyon

I'm OK

Marfa

Roughhouse



