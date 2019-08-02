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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Bademli halk plajında atık toplama etkinliği

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Bademli halk plajında atık toplama etkinliği

Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artması ile oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Dikili - Bademli halk plajı , Sıfır Atık Mavi kapsamında, Akademi Çevre AŞ desteği ile Bademli Gönüllüleri ve Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş tarafından atık toplama ve farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor.

Kışın nüfusu 1500 olan Bademli köyü sakinleri, yaz ayında nüfusunun üç katına çıkası sebebiyle, aldığı önlemler ne kadar çoğaltırsa çoğaltılsın, bu kirlilik ile başa çıkmanın zor olduğunu, temiz bir sahil için herkesin işbirliği içinde olması gerektiğini söylüyor. Yaz aylarını Dikili de geçiren ve çevre bilinci yaymak amacıyla kurduğu “Atıksız Yaşam” paltformu ile sanatçı Zeliha Sunal da bu etkinliğe katılıyor.

Sahillerimize sahip çıkmak ve temizliği konusunda bilgilendirmek için, 3 Ağustos 2019 Cumartesi gerçekleşecek bu etkinlik; günübirlik denize girmek için Bademli sahilini seçen tatilcilerin katılımıyla yapılacak. Bu etkinlikte, sahilden sigara izmariti, plastik atık gibi maddeleri getiren tatilciler, hem geri dönüşümün önemi ve katkısı ile ilgili bilgi sahibi olacak, hem eğlenceli saatler geçirecekler, hem de sürpriz hediyeler kazanma fırsatı elde edecekler.

 

 

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