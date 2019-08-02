Bademli halk plajında atık toplama etkinliği
Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artması ile oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Dikili - Bademli halk plajı , Sıfır Atık Mavi kapsamında, Akademi Çevre AŞ desteği ile Bademli Gönüllüleri ve Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş tarafından atık toplama ve farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor.
Kışın nüfusu 1500 olan Bademli köyü sakinleri, yaz ayında nüfusunun üç katına çıkası sebebiyle, aldığı önlemler ne kadar çoğaltırsa çoğaltılsın, bu kirlilik ile başa çıkmanın zor olduğunu, temiz bir sahil için herkesin işbirliği içinde olması gerektiğini söylüyor. Yaz aylarını Dikili de geçiren ve çevre bilinci yaymak amacıyla kurduğu “Atıksız Yaşam” paltformu ile sanatçı Zeliha Sunal da bu etkinliğe katılıyor.
Sahillerimize sahip çıkmak ve temizliği konusunda bilgilendirmek için, 3 Ağustos 2019 Cumartesi gerçekleşecek bu etkinlik; günübirlik denize girmek için Bademli sahilini seçen tatilcilerin katılımıyla yapılacak. Bu etkinlikte, sahilden sigara izmariti, plastik atık gibi maddeleri getiren tatilciler, hem geri dönüşümün önemi ve katkısı ile ilgili bilgi sahibi olacak, hem eğlenceli saatler geçirecekler, hem de sürpriz hediyeler kazanma fırsatı elde edecekler.
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