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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

"Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. 'Kapatın şunu' derdi"

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"Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. 'Kapatın şunu' derdi"

Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, "Önceleri Hababam Sınıfı filminin başında babamın adı yoktu. Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. 'Kapatın şunu' derdi. İsmi olmadığı için canı sıkılırdı" dedi.

Edirne Kitap Fuarında babası Rıfat Ilgaz hakkında bilinmeyenleri anlatan Aydın Ilgaz, "Babam 1993 yılında vefat etti. Hababam Sınıfı babamın bir öğretmen olarak tezidir aslında. Kötü öğretmen, kötü veli yoktur, kötü öğrenci yoktur. Kötü öğretim sistemi vardır. Babam Hababam Sınıfı'nda öğretmene kel dediği için sansürden geçmedi zamanında. Onu Mahmut Hoca yaptı. Mahmut Hoca okulda Tarık Akan’ın çocuğuna baktı. Bir lise öğrencisi okula çocuğunu getirdi. Bu Türkiye değil, dünyada yanlış bir şeydir. Bu çocuğa sadece Hafize Ana değil, okul yönetimi birlikte baktı. Ben bunu eleştirdiğim zaman işin şakası diyorlar" dedi.
Hababam Sınıfı kitabında aslında Damat Ferit karakterinin olmadığını ifade eden Ilgaz, "Damat Ferih Osmanlı Devleti’nde sevilmeyen bir isimdir. Bu ismi topluma alıştırmak ayrı bir iştir. Aslında Tarık Akan isimden dolayı istediği işleri yapmamaktan rahatsız olduğunu söylerken Tarık yıllar sonra babamın Karartma Geceleri filminde çeşitli ülkelerden 12 ödül almıştır. Babam ona ‘Niye kitapta olmayan rolü oynuyorsun?’ diye sorunca, ‘Hocam kitabı okumadım’ demiştir. Babam, ‘O zaman sen sanatçı değilsin’ demiştir. Ne zaman Karartma Geceleri filminin galasında Tarık geldi babama sordu. ‘Hocam oldu mu?’ diye. Babam, ‘Sen şimdi gerçek sanatçı oldun’ dedi. O günden beri biz Tarık ile can ciğeriz" şeklinde konuştu.

Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. Kapatın şunu derdi


"Anlaşmada bir film vardı”
Hababam Sınıfı’nın bir film için anlaşıldığını belirten Ilgaz, "Babamın zamanında bir film yapılmak için çıkıldı yola. Anlaşmada öyledir. O zamanlarda İstanbul’da Türk filmleri çok gösterilmezdi. Babam filmin gerçeği yansıtması gerektiğini savunurdu. Toplumcu film olması gerektiğini savunurdu. Hababam Sınıfı'nda bunu yaptı. Toplu bir sınıf. Karakterler Türkiye’nin her tarafından gelmiştir. Ama bir sınıftadırlar. Birlikte kopya çekerler, birlikte yemek yerler ve uyurlar" dedi.

"Kısmen benden de etkilendi"
Babasının kendi okul yaşamından etkilendiğini ifade eden Ilgaz, "Ben Kabataş Lisesinde okudum. Bizim Beden Eğitimi öğretmenimiz Bacak İsmail’di. Hababam Sınıfı'nda Badi Ekrem. ‘Ama baba sen benim dediğim gibi yazmadın’ deyince bana ‘Hadi oradan’ derdi. Babam kısmen benden etkilendi, Hababam Sınıfı'nda. Babam bana bazen derste ne yaptığımızı sorardı. Ben de Tarih öğretmenimizi omzumuza aldığımızı söylerdim" ifadelerini kaydetti..

"Babam Güdük Necmi karakterinde kendini anlattı"
Babasının kendisini Güdük Necmi karakterinde anlattığını belirten Ilgaz, "Öküz Ahmet, babamın Safranbolu’da bir öğrencisi. İnek Şaban karakteri aslında Öküz Ahmet. Kel Mahmut karakterinin gerçekte evine gittik. Aslında kel değil. Aksine saçları çok gürdü. Babam kendisini Güdük Necmi karakterinde anlattı.

"Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi"
Son olarak babasının Hababam Sınıfı’nı izlememe nedenini açıklayan Ilgaz, "Önceleri Hababam Sınıfı filminin başında babamın adı yoktu. Babam Hababam Sınıfı’nı izlemek istemezdi. Kapatın şunu' derdi. İsmi olmadığı için canı sıkılırdı. Daha sonra mahkeme kararıyla biz kasetlere, filmlere babamın ismini yazdırmayı başardık" dedi.

 

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