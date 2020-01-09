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Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

"Baba Parası" oyuncuları Manga Grubu'nun klibinde yer aldı

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"Baba Parası" oyuncuları Manga Grubu'nun klibinde yer aldı

Selçuk Aydemir imzalı "Baba Parası" sürpriz bir proje ile filmin yıldızlarını bir kez daha buluşturdu.

 

Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin bu defa "Baba Parası"nın müziklerini yapan Manga Grubu'nun, filmde de kullanılan "Para Para" adlı parçalarının klip çekiminde yer aldı. Klipte, filmin çok sevilen sahneleriyle birlikte Antalya, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'de düzenlenen galalarından seyircilerin yer aldığı sıcak ve samimi anlar da kullanıldı.

MANGA İLE AMSTERDAM'DA ÖZEL LANSMAN

"Baba Parası" filminin ‘Para Para’ parçasının klip lansmanı da bir organizasyonla 11 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Manga’nın konserinde gerçekleşecek

Baba Parası oyuncuları Manga Grubunun klibinde yer aldı


 

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