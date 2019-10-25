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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

"Baba Parası" geliyor!

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"Baba Parası" geliyor!

‘Ailecek Şaşkınız’, ‘Çalgı Çengi’ ve ‘Düğün Dernek’ filmleriyle tanınan Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak.

TR 40 33 Productions'ın yapımcılığında gerçekleşen filmin basın toplantısında konuşan baş rol oyuncusu Murat Cemcir, "İlk defa aksiyon-komedi yapıyoruz. Çekimlerde çok koşturduk çok yorulduk...Kahkahanın rekabeti olmaz. Biz istiyoruz ki daha çok komedi filmi çekilsin, umarım hepsi başarılı olur." diyerek vizyona giren ve girecek olan yerli komedi filmlerinden memnuniyetini dile getirdi.
‘Çok koşturduk, eğlenerek çektik’
Aydemir'in tüm filmlerinde birlikte çalıştığı oyuncu Ahmet Kural da filmde çok sayıda aksiyon sahnesi olduğuna dikkati çekerek, "Dublörümüz vardı ama ben yapabilir miyim diye baktım ve birkaç sahneyi yaptım. Çok şükür kazasız atlattık." diye konuştu.
Baba Parası fiminin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Ayhan Taş ve Deniz Barut paylaşıyor.

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