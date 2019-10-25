"Baba Parası" geliyor!
‘Ailecek Şaşkınız’, ‘Çalgı Çengi’ ve ‘Düğün Dernek’ filmleriyle tanınan Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak.
TR 40 33 Productions'ın yapımcılığında gerçekleşen filmin basın toplantısında konuşan baş rol oyuncusu Murat Cemcir, "İlk defa aksiyon-komedi yapıyoruz. Çekimlerde çok koşturduk çok yorulduk...Kahkahanın rekabeti olmaz. Biz istiyoruz ki daha çok komedi filmi çekilsin, umarım hepsi başarılı olur." diyerek vizyona giren ve girecek olan yerli komedi filmlerinden memnuniyetini dile getirdi.
‘Çok koşturduk, eğlenerek çektik’
Aydemir'in tüm filmlerinde birlikte çalıştığı oyuncu Ahmet Kural da filmde çok sayıda aksiyon sahnesi olduğuna dikkati çekerek, "Dublörümüz vardı ama ben yapabilir miyim diye baktım ve birkaç sahneyi yaptım. Çok şükür kazasız atlattık." diye konuştu.
Baba Parası fiminin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Ayhan Taş ve Deniz Barut paylaşıyor.
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