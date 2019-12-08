‘Baba Parası ‘ filminin yeni fragmanı yayınlandı
‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’, ‘Düğün Dernek 2 Sünnet’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’dan sonra ekibin yeni filmi ‘Baba Parası’ sinema ve digital platformlarda dönmeye başladı.
Film, paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyazperdeye taşıyor.
Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş’ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
Selçuk Aydemir’ın senaryosunu yazıp yönettiği ‘Baba Parası’ 1 Ocak'ta vizyona girecek.
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