MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı
GeriKeyif "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
06.12.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin fragmanı, dijital platformlarda ve sinemalardaki yerini aldı.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek"  "Düğün Dernek 2 Sünnet" ve "Ailecek Saşkınız"dan sonra ekibin yeni  filmi "Baba Parası"nın 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu ediniyor.


Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde ayrıca Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle