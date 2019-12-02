Baba Parası filminin afişi ortaya çıktı
Baba Parası filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Filmin afişinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut boy gösteriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da yer almakta.
‘1 Milyar Dolar’ lık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
Baba Parası 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.
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