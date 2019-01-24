Azra Kohen İtalyanca'da
Fi - Çi - Pi serisi, Aeden ve son olarak Gör Beni romanları Everest Yayınları tarafından yayımlanan ve Türkiye’de satış rekorları kıran Azra Kohen şimdi İtalyanca'da.
Azra Kohen’in Puhu TV tarafından ekrana uyarlanan Fi romanı Avrupa’nın en köklü ve büyük yayınevlerinden Mondadori tarafından İtalyanca olarak yayımlandı. Mondadori’nin Fi’nin İtalyanca baskısını kutladığı büyük lansman yayıncılık dünyasının devlerini de bir araya getirdi.
Dizi uyarlaması Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere 19 ülkede yayınlandı. Fi’nin haklarını Ajans Letra aracılığıyla satın alan Mondadori serinin diğer kitapları Çi ve Pi’yi de 2019 yılı içinde yayımlayacak.
Mondadori’nin büyük bir heyecanla ve yüksek baskı adetleriyle piyasaya çıkardığı Fi’nin ardından, Çi ve Pi de İtalyan okurlar tarafından merakla bekleniyor.
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