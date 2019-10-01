Azeriler, Türkiye’nin yıldızı olarak İvana Sert’i seçtiler
Ivana Sert, Azerbaycan’da düzenlenen “Millionaire Estate” gecesinde Türkiye’nin Yıldızı ödülünü aldı.
Ivana Sert, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı. Modacı Hakan Akkaya’nın hazırladığı şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert “Türkiye’nin Yıldızı” ödülüne layık görüldü. Dreamland Bakü’de düzenlenen geceye, dünyadan birçok ünlü influencer da katıldı.
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