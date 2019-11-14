Azerbaycanlı piyanist İstanbul'da kendi orkestrasını kurmak istiyor

Müzik eğitimine Azebaycan'ın başkenti Bakü'de ağabeyi Abuzer Manafzade ile 6 yaşındayken başlayan sanatçı Turan Manafzade, klasik müzikte uluslararası alanda tanınmış bir ailenin üyesi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümüne de 12 yaşında başlayan Manafzade, 2017'de Azerbaycan Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Manafzade, piyano virtüözü olan babası İslam Manafov'un yönlendirmesiyle başladığı sanat yolculuğunu ve gelecek projelerini anlattı.

Sanat için gerekli olan yeteneğin aileden geçtiğini aktaran piyanist, "Anne babamın müzik konusunda yatkınlığı bizlerin çok yardımcısı oldu ve biz de bu yolda yürümeye, annem ve babam sayesinde karar verdik. Çünkü biz çocukken müzik duyduğumuzda ritmle beraber sallanırken, annem hemen 'Bu çocuklarda müzik kulağı var' demiş. Oysaki ben doktor olacağım diye tutturmuştum fakat vazgeçtim. Annem beni fark edince tabii ki ben direkt müziğe yönlendim. Çünkü insan hangi alanda yetenekli olduğunu bazen fark edemeyebiliyor. Anne babaların da bu konuda, özellikle müzik konusundaki yönlendirmeleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Orkestra şefliğinde de dünyada çok önemli yerlere gelmek isterim"

Piyano eğitmenliği yapmanın ve çocuklarla beraber olmanın insana sabrı öğrettiğini ifade eden Manafzade, şunları kaydetti: "Piyanonun yanı sıra ben orkestra şefliğinde de dünyada çok önemli yerlere gelmek isterim. İstanbul’da kendi orkestramı kurmak istediğim için bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Belirli sponsorluklar gerekiyor tabii bunun için dolayısıyla bir araştırma içine girdim ve olabilirse kendi orkestramı kurmayı ve aynı zamanda genç müzisyenlere destek olmayı istiyorum. Buradan da destek olmak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum. Çünkü yeni mezun olmuş müzisyenler hemen iş bulamayabiliyor. Çevremde böyle çok arkadaşlarım var ve ben de insan bencil olmamalı diye düşünüyorum."

Manafzade, müziğin de hayat gibi paylaşım gerektirdiğinin altını çizerek, orkestra kurmanın birçok insana ve kültür sanat hayatına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.