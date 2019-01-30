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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Azerbaycan seçmeleri için Bakü'ye gidiyorlar

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Azerbaycan seçmeleri için Bakü'ye gidiyorlar

Sinema Güzeli Yarışması 18 Mart'ta Ataşehir Sheraton Otel'de gerçekleşecek.

Sinema Güzeli Yarışması'nın başkanlığını yürüten gazeteci Hakan Solaker ve bir grup sanatçı, Azerbaycan temsilciliği yürüten Aysel Nazım'ın davetlisi olarak 8 Şubat'ta Azerbaycanlı adayları belirlemek için Bakü'ye gidecek.

Engin Çağlar, Meral Konrat, Didem Taslan, Aleyna Solaker, Kıvanç Terzioğlu, Nuri Alço, Şenol İpek ve Nesli Özsoy, Azerbaycan seçmelerini gerçekleştirecek. Solaker yaptığı açıklamada "Sinema Güzeli yarışması Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan olmak üzere kesinlikle akademik eğitimi almış ve almakta olan adaylardan gerçekleşecektir. Katılımlar kesinlikle hiçbir ücret karşılığında olmayacaktır. Sinema ve dizi sektörüne gönül vermiş genç kardeşlerimiz akademik eğitimini almış ya da almakta olması yeterli olacaktır. Bağlı bulundukları oyunculuk akademileri bu konuda yarışmacılara katkıda bulunacaklardır..." dedi.


 

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