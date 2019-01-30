Azerbaycan seçmeleri için Bakü'ye gidiyorlar
Sinema Güzeli Yarışması 18 Mart'ta Ataşehir Sheraton Otel'de gerçekleşecek.
Sinema Güzeli Yarışması'nın başkanlığını yürüten gazeteci Hakan Solaker ve bir grup sanatçı, Azerbaycan temsilciliği yürüten Aysel Nazım'ın davetlisi olarak 8 Şubat'ta Azerbaycanlı adayları belirlemek için Bakü'ye gidecek.
Engin Çağlar, Meral Konrat, Didem Taslan, Aleyna Solaker, Kıvanç Terzioğlu, Nuri Alço, Şenol İpek ve Nesli Özsoy, Azerbaycan seçmelerini gerçekleştirecek. Solaker yaptığı açıklamada "Sinema Güzeli yarışması Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan olmak üzere kesinlikle akademik eğitimi almış ve almakta olan adaylardan gerçekleşecektir. Katılımlar kesinlikle hiçbir ücret karşılığında olmayacaktır. Sinema ve dizi sektörüne gönül vermiş genç kardeşlerimiz akademik eğitimini almış ya da almakta olması yeterli olacaktır. Bağlı bulundukları oyunculuk akademileri bu konuda yarışmacılara katkıda bulunacaklardır..." dedi.
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