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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yapmanın püf noktaları

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Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yapmanın püf noktaları

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar birçok çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması dolaysıyla ayva reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ayva reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, ayva reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır?

Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan şeftali reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, ayva reçeli yapmanın püf noktalarını ve ayva reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilir?

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan ayva reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik ayva reçeli tarifini sorguluyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçelinin malzemeleri neler?

MALZEMELER

1,5 kilo ayva

1 kg+ 1 su barağı toz şeker

Yarım limon suyu

7-8 adet tane karanfil

4 su bardağı su

YAPILIŞI

İlk olarak ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Küp küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.

Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI

Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Reçel kavanozlarını mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.

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