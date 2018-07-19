Ayta Sözeri'ye İmparator desteği
Oyunculuk yeteneğini müzikal performansıyla birleştireren Ayta Sözeri, önceki gece Bodrum Yalıkavak'taki Mufla Restaurant'ta sahne aldı.
Bahar Öztan ve oğlu Yiğit Çolak, İlker Çebi, Cenk Eren gibi isimlerin ön masalardan izlediği Ayta Sözeri sahnesinin sürprizi ise İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses oldu. Yaklaşık iki buçuk saat kaldığı sahnede şarkıları ile olduğu kadar esprileri ile de dinleyenlerini mest etmeyi başaran Sözeri “ Hayatımda ilk kez bir imparatorun karşısında şarkı söylüyorum. İtiraf edeyim çok heyecanlıyım. Lütfen bu gece bir hatam veya kusurum olursa beni affedin.” diyerek heyacanını dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle