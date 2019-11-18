Aysel Gürel'e şarkı yazdı
“Sevişelim mi Dövüşelim mi”, “Değirmen”, “Efsun”, “Yeni Baştan” “İstanbul Hep Çatası Var” gibi şarkılarında imzası bulunan Aysel Enez, 2008 yılında kaybettiğimiz usta söz yazarı Aysel Gürel'e şarkı yazdı.
Ayla Algan, Derya Alabora, Ergün Demir ve Burak Aksak’tan oyunculuk eğitimleri alan Aysel Enez’in idolü, 2008 yılında kaybettiğimiz usta söz yazarı Aysel Gürel. Kendine örnek aldığı usta sanatçı için bir de şarkı yazan Enez, “Büyük bir Aysel Gürel hayranıyım. Kendime onu örnek alıyorum. Aysel için yazdığım şarkıyı da inandığım ses okuyacak.” dedi.
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