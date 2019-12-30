Ayşegül Aldinç: Bir kere evlendim altı ay sürdü
Akmerkez Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri'nde Yeni Türkü, Ayşegül Aldinç ve Karsu sahne aldı. Binlerce İstanbullu yağmura ve soğuk havaya aldırmadan doyasıya eğlendi.
Kış festivali tadında gerçekleşen konserlerde Yeni Türkü grubu; ‘Mamak Türküsü’, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Deliler’, ‘Bana Bir Masal Anlat’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeşilmişik’ ve ‘Telli Turna’ gibi sevilen şarkılarını seslendirerek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.
Doğum gününü unutmadılar
Derya Köroğlu’nun doğum gününü unutmayan sevenleri, sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Tezahüratlar karşılığında teşekkür eden Köroğlu, “Yeni yılda herkesin hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle, şimdiden iyi yıllar” dedi. Grup, ‘Maskeli Balo’ ile sahneden indi.
Ayşegül Aldinç; “Magazin tarihine bakabilirler”
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Aldinç ise konserler serisinin ikinci konuğu oldu. Dinleyenlere özel bir akşam yaşatan Aldinç, hayranlarının ricasını kıramayarak “Yalnız Kullar” şarkısını provasız söyledi. Aldinç, “Şarkıları provasız, doğaçlama söylemek daha güzel oluyor. Zaten provasız çirkin olabilecek tek şey gelinlik herhalde. Ben malumunuz bir kere evlendim o da 6 ay sürdü. 6 aya ‘kısa’ diyen varsa magazin tarihine bakabilir. 6 ay, yarım sene, az mı canım?” sözleriyle dinleyenleri güldürdü.Karsu hayranlarını yağmur dinlemedi
Caz alanındaki besteleri ve cover’larıyla sevilen sanatçı Karsu’yu hayranları coşku ile karşıladı. Binlerce hayranını karşısında gören Karsu; ‘Ben olsaydım bu havada gelmeyebilirdim. Hepinize çok teşekkür ederim’ dedi. Konsere piyanosunu çalarak başlayan genç sanatçı ardından ‘Gesi Bağları’nı seslendirdi.
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