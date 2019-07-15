Ayşe Mine ve Onur Akay’dan ‘nostaljik’ klip!
Onur Akay, 3 yıl aradan sonra biri düet olmak üzere 2 şarkılık single çalışması yaptı. ‘Nasıl Arz Edeyim’ ve ‘Yakalım Gemileri’ isimli 2 şarkı okuyan Akay, sanatçı Ayşe Mine ile düet yaptığı ‘Yakalım Gemileri’ isimli şarkısına ise bir video klip çekti.
Söz ve müziği Çağlar Gündoğdu’ya ve aranjesi Sedat Sakarya’ya ait olan ‘Yakalım Gemileri’ isimli şarkının klip yönetmenliğini ise, Murat Alphan üstlendi. Klipte Onur Akay’a oyuncu olarak Nursel Eroğlu ve Mustafa Öz eşlik etti. Nostaljik görüntülerin yer aldığı klipte, şarkıları ile 80’li yıllara damga vuran Ayşe Mine’nin ise gençlik görüntüleri yer aldı.
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