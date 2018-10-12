Ayşe Erbulak, dünyaca ünlü yazarı misafir etti
Yapı Kredi Yayınları’nın büyük ilgi gören ve ‘Dilek Başak’ tarafından Türkçeye çevrilen kitapları “Doppler” ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu”nun yazarı Erlend Loe, imza ve söyleşi etkinliği için geçtiğimiz gün İstanbul’a geldi. Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak, moderatörlüğünü yaptığı söyleşide dünyaca ünlü yazarı misafir etti.
YKY Beyoğlu Kitabevi’nde gerçekleşen söyleşide okurları ile buluşan Loe, sevenlerinin sorularını cevaplayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Norveç’te uzun yıllar yaşamış ve Loe’nun romanlarını çok iyi bilen yazar, oyuncu ve gazeteci Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi de kahkahalar eksik olmadı.
Yüzlerce okurun akın ettiği söyleşi, Loe’nin sevenleri için kitaplarını imzalamasının ardından son buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle