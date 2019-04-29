Ayşe Erbulak, 5. yılını İhanet ile taçlandırdı
Erbulak Evi Yazarlık Okulu 5'inci yılını 'İhanet'le kutladı.
"53 YAZARDAN 53 İHANET ÖYKÜSÜ"
Oyuncu Dağhan Külegeç, annesi Ayşe Erbulak ve oyuncu eşi Özden Özgürdal ile 5 yıl önce açtığı, Erbulak Evi Oyunculuk ve Yazarlık Okulu bünyesinde kurdukları Dağhan Külegeç Yayınları’nın yeni kitabı "İhanet" aralarında birçok ünlü yazar ve oyuncunun da olduğu beş yüzden fazla misafire ile tanıtıldı…
Erbulak Evi Yazarlık Okulu bünyesinde 53 yazardan 53 İhanet öyküsü büyük beğeni topladı.
Dağhan Külegeç, Ayşe Erbulak ve Özden Özgürdal davetlileri tek tek kapıda karşılarken katılımcı yazarlar kitabı imzaladı.
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