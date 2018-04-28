Ayran nasıl yapılır? Ev yapımı köpüklü ayran tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
28.04.2018 - 00:08, Son Güncelleme:

Ayran nasıl yapılır? Ev yapımı köpüklü ayran tarifi

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Ayran nasıl yapılır? Ev yapımı köpüklü ayran tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği ayran sıcak havalarda serinlemek için en iyi yöntemlerden biri. Nemli ve bunaltıcı yaz günlerinde adeta hayat kurtaran ayranın yapımı da oldukça pratik. Özellikle evde kendi köpüklü ayranını yapmak isteyen kişiler, ayran yapımını araştırıyor. Peki, ayran nasıl yapılır?

Serinlemek için bire bir olan, midemize adeta klima etkisi yapan, sıcak günlerin vazgeçilmez içeceği ayran kavrulan vücudumuzu serinletmek için tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Hazır ayranlar yerine evde yapılan  ayran daha doğal bir lezzet ve bir o kadar da sağlıklı. İşte, evinizde yapabileceğiniz kolay ve lezzetli ayran tarifi...

AYRAN NASIL YAPILIR?

Çeşitli nedenlerle hazır ayran tüketmek istemeyen vatandaşlar, evlerinde kendilerinin hazırlayabilecekleri kolay ayran tariflerini araştırıyor. İşte, severek tüketeceğiniz pratik ayran tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

4 su bardağı su

5 dal taze nane (İsteğe Göre )

1 çay kaşığı kuru nane (İsteğe Göre)

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak yoğurdu ve 1 bardak suyu derin bir kabın içine alın, pürüzsüz olana kadar çatal ile çırpın. Tuzu ve kalan suyu ekleyip iyice karıştırın ve dolapta soğumaya bırakın. Eğer köpüklü olmasını istiyorsanız soda eklemeyi unutmayın. Klasik ayran yerine farklı bir lezzet arıyorsanız ilk aşamadan sonra taze naneleri ince ince kıyıp yoğurdun içine ekleyin ve ardından kuru naneyi de ilave edip servise sunun. Afiyet olsun...

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