Ayran nasıl yapılır? Ev yapımı köpüklü ayran tarifi
Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği ayran sıcak havalarda serinlemek için en iyi yöntemlerden biri. Nemli ve bunaltıcı yaz günlerinde adeta hayat kurtaran ayranın yapımı da oldukça pratik. Özellikle evde kendi köpüklü ayranını yapmak isteyen kişiler, ayran yapımını araştırıyor. Peki, ayran nasıl yapılır?
Serinlemek için bire bir olan, midemize adeta klima etkisi yapan, sıcak günlerin vazgeçilmez içeceği ayran kavrulan vücudumuzu serinletmek için tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Hazır ayranlar yerine evde yapılan ayran daha doğal bir lezzet ve bir o kadar da sağlıklı. İşte, evinizde yapabileceğiniz kolay ve lezzetli ayran tarifi...
Çeşitli nedenlerle hazır ayran tüketmek istemeyen vatandaşlar, evlerinde kendilerinin hazırlayabilecekleri kolay ayran tariflerini araştırıyor. İşte, severek tüketeceğiniz pratik ayran tarifi...
MALZEMELER
2 su bardağı yoğurt
4 su bardağı su
5 dal taze nane (İsteğe Göre )
1 çay kaşığı kuru nane (İsteğe Göre)
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
İlk olarak yoğurdu ve 1 bardak suyu derin bir kabın içine alın, pürüzsüz olana kadar çatal ile çırpın. Tuzu ve kalan suyu ekleyip iyice karıştırın ve dolapta soğumaya bırakın. Eğer köpüklü olmasını istiyorsanız soda eklemeyi unutmayın. Klasik ayran yerine farklı bir lezzet arıyorsanız ilk aşamadan sonra taze naneleri ince ince kıyıp yoğurdun içine ekleyin ve ardından kuru naneyi de ilave edip servise sunun. Afiyet olsun...
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