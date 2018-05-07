Aylin Şengün Taşçı'dan annelere konser
Türk Müziği’nin sevilen sesi Aylin Şengün Taşçı anneler günü dolayısıyla Kozyatağı Kültür Merkezi' nde bir solo konser veriyor.
9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek konserde sanatçı Türk Müziği'nin sevilen eserlerinin yanısıra annelere ithafen bestelenmiş şarkılara da yer verecek. Her formdan seçilmiş geniş bir repertuarın yer alacağı konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu olarak, kültür ve sanata hizmet anlayışıyla, ücretsiz olarak sunuluyor.
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