Ayla'ya ABD'den iki ödül daha
Son dönemin en çok izlenen yerli filmlerinden biri olan Ayla'ya ABD'den iki ödül daha geldi.
Gerçek bir olaydan yola çıkan ve Kore Savaşı sırasında yaşanan dokunaklı bir öyküyü anlatan filmin yönetmeni Can Ulkay, Richmond Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülü kazandı. Minik oyuncu Kim Seol ise “Yükselen Yıldız” ödülüne değer görüldü.
Vizyona girdiği tarihten bu yana, 6 milyonun üzerinde gişe yapanAyla, Amerika’nın Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Richmond Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nden de eli boş dönmedi.
Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İsviçre’yle Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan’da vizyona giren Ayla, Kanada’da, Kanada Parlamentosu da dahil 3 farklı şehirde yapılan özel gösterimlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde de özel gösterimler ve festivallerde izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Ayla, kısa bir süre sonra Güney Kore’de de vizyona girecek.
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