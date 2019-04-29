Ayla Algan'a onur ödülü
Ayla Algan, “YEKÜV 1. Paylaş Günü” etkinliğinde onur ödülüne layık görüldü.
YEKÜV Vakfı’nın düzenlediği etkinlikte Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri de sahiplerini buldu. Tiyatro dünyasının usta ismi Ayla Algan’a “onur ödülü” verilirken, “Bir Banka Soygunu Komedisi” adlı oyundaki rolüyle Seren Şirince de “yetenekli genç tiyatro sanatçısı ödülü”nü aldı. İki ünlü isim, ödüllerini aldıktan sonra birlikte objektiflere poz verdi.
Seren Şirince “yetenekli genç tiyatro sanatçısı ödülü”nü aldı.
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