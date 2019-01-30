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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
30.01.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

"Ayda 500 bin TL kazandığımız kocaman bir yalan"

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"Ayda 500 bin TL kazandığımız kocaman bir yalan"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci “Selim Akar Sorarsa” adlı youtube programına konuk oldu...

 İşte açıklama Selin Ciğerci'nin açıklamaları:
*Hayatımda iki tane estetik ameliyatım oldu. Bir geçiş ameliyatım ve gögüs ameliyatım var. Yanaklarımda dolgu var. Onun dışında esteteğim yok.
* Fenomenler 500.000 TL kazanıyor dedikodusu kocaman bir yalan , öyle düşünüldüğü gibi hayatımız yok, çoğumuz kirada oturuyoruz.
*Bu değişime karar verdiğimde ailem asla kabul etmedi.Babamla konuşmaya kalktığımda evden kovuldum. Aslında mutlu olabileceğim hayata doğru giderken beni alkışlamalarını beklemedim ama Selin Çiğerci olabilmek için aileme rest çekmiş oldum. Babamın tüm mal varlığını, büyük bir serveti ve olanakları reddederek , kredi kartlarımı , arabamın anahtarını bırakarak evden parasız çıktım.
* İstediğim bedene ve hayata giderken belki param yoktu, belki hiç yapmayacağım birşeyi yaptım, aileme rest çektim.Ailem bu konuda yanımda olsun istedim ama olamadılar. O dönemde Çağla adında bir trans arkadaşımın evine yerleştim oda geçiş ameliyatı olacaktı biribirimize destek olduk. Yaşadıklarımı yazsam film olur ama tekrar o günleri hatırlamak istemem. 4 sene ailemi göremediğim için çok acı çektim. Ailemin evinden ayrıldıktan sonra hayata sıfır noktasında başlayan biri olarak para kazanmak için taksi şöförlüğü ve tezgahtarlık yaptım. O dönemde hayatımda giren iyikilerden biri olduğunu düşündüğüm biri sayesinde bu ameliyatı yaptırabildim. Ameliyathane kapısında ilk gördüğümde; şimdi buraya giriyorum bambaşka biri olarak buradan çıkacağım dedim.Bu ameliyatı istediğim bedende mutlu yaşamak için yaptırdım.
*Sahne yapmamdaki amacım insanları eğlendirmek diyebilirim.Beni izlemeye gelen insanların ; bügün çok eğledik demeleri beni çok mutlu ediyor.
*Ben Gökhan ile tanıştığımda 1500 takipçim vardı. "Gökhan, Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor" diyorlar... Ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek içinde her şeyi yapabilirim, kimseyi ilgilendirmez. Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi. Bir yerde tesadüfen karşılaştıktan sonra 6 ay peşimden koştu. Gökhan benimle birlikte bir hayat kurabilmek için ailesiyle sorun yaşadı.
*Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı .Gökhan’ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arakadaşlarıyla her maç hazırlığında kramponunu temizlerken onun heyecanını gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum. Gökhan’a bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum.Eğer Gökhan yurtdışında suni döllenmeyle bir çocuk isterse ben buna 'hayır' demem.Sadece çocuk büyüyünce her şeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum.

Ayda 500 bin TL kazandığımız kocaman bir yalan


 

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