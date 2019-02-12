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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

“Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli”

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“Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli”

Anadolu medeniyetleri, kültürü ve tasavvuf üzerine odaklanarak yaptığı çalışmalar ile bilinen Anadolu Kültür Tarihçisi ve Türkolog Ali CanipOlgunlu’nun “Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli” isimli yeni kitabının lansmanı, SİCPA Türkiye desteği ile gerçekleştirildi.

Ali Canip Olgunlu’nun yeni kitabı “Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli”nin lansmanı dolayısıyla Sultanahmet’teki Matbah Restaurant’ta, önceki akşamı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
İş, sanat, basın ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda konuşan Ali Canip Olgunlu, Ayasofya’nın, Anadolu ve dolayısıyla dünya kültür tarihinin en önemli eseri olduğunu vurguladı.

“Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli”

“Ayasofya manevi hayatın merkezi olmuştur”
Roma ve Helen mitolojisi ile Hıristiyan dininin sembol diline ait kurgularla mistik bir kokuya sahip olan Ayasofya’nın “kutsal hikmet” anlamını taşıdığını belirten Ali Canip Olgunlu, “Roma İmparatorluğu döneminde 916 yıl kilise, Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 481 yıl cami olarak
kullanılan Ayasofya her iki cihan imparatorluğunun manevi hayatının merkezi olmuştur.” dedi.

Ayasofya’nın çözülmeyi bekleyen çok sayıda sırrıyla her zaman ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Ali Canip Olgunlu kitabında; en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikasıolarak gösterilen Ayasofya ile ilgili çözdüğü “yeni gizemlere” yer verdiğini söyledi.
SİCPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah ise  “Ülkemiz kültür varlıklarının bilinirliğini arttırmayı, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Lansman programı kapsamında Ali Canip Olgunlu’nun rehberliğinde konuklara özel Ayasofya Müzesi turu gerçekleştirildi.
“Ayasofya Karadaki En Büyük Yelkenli”


 

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