Avustralya'ya savaş açan iki Türk'ün hikayesi

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği başrollerinde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorpe'un yer aldığı film, önümüzdeki yılın mart ayında gösterime girecek.

Film, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan ve Anzak askerlerinin ülkemiz topraklarına düzenlenen harekata katılacağını öğrenen iki Türk'ün öyküsü etrafında şekilleniyor.

AVUSTRALYA KASABASI İÇİN ÖZEL SET KURULDU

1900’lü yılları yansıtan kasaba bire bir inşa edildi, döneme uygun kostümler hazırlandı. Postaneden otele, tren garından boks salonuna, kasaptan restorana, kiliseye, berbere kadar aslına uygun olarak yapılan sete basın mensupları davet edildi, tüm oyuncuların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Çoğumuzun bildiği bir hikaye ve bugüne kadar film olmaması enteresan. Yurtdışında olsaydı 150 tane film yapılmıştı” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Uslu; “Turkish’i Dondurma’da, savaşın bir kazanım olmadığını, insanlar dost ve arkadaşken, binlerce kilometre uzaklıktaki iki millet birbirini tanımazken, paylaşacak hiçbir şeyleri yokken neden savaştıklarını, bunun ne kadar anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Uslu; “Çok güzel bir hikaye. Biz gerçek hikayeleri sinemaya uyarlarken çok iyi araştırıyoruz, arkadaşlarımızı o ülkeye yolluyoruz, kimseye haksızlık yapmak, yanlış bir algı da yaratmak istemiyoruz. Bana göre muhteşem bir hikaye. İki çılgın Türk’ün yapmış olduğu muhteşem bir öykü. Buraya savaşmaya gelen Anzak askerleri de birilerinin çocuklarıydı, onlar da anne kuzularıydı. Onlar da çok gençti. Ve biz bu filmle kamerayı sadece bizim tarafımıza değil onların tarafına da koyduk” dedi.

HİKAYEYİ BİLMİYORDUM ÖĞRENİNCE ÇOK ETKİLENDİM





Filmin başrol oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ise şunları söyledi: “Bu hikayeyi bilmiyordum, proje geldiğinde nasıl haberimin olmadığına çok şaşırdım. Senaryoyu okuduğum zaman da çok etkilendim” dedi. Köstendil; “Çanakkale Savaşı var ama Avustralya’da geçiyor. Savaş zamanı ama bir barış filmi… Bütün bunları okuduğumda şunu diyebilirim ki bu proje sadece bizi değil filmde rol alan yabancı arkadaşlarımı da etkisi altına aldı. Onları da etkilediğinde evrensel bir şey yapabilme ihtimali çıkıyor ortaya. Bu gerçekten çok heyecan verici.” dedi.

Turkish’i Dondurma’da oynamaya nasıl karar verdiğini anlatarak sözlerine başlayan Ali Atay; “Mustafa Uslu aradı, filmin öyküsünü anlatmaya başladı. Avustralya’da yaşayan iki Türk var, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya da savaşa girmeye karar verince vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince orada savaş ilan etmişler, askerlerin buraya gelmesine engel olup onları 56 saat boyunca oyalamışlar dedi. Bu beni çok etkiledi." dedi.

BABAM BU FİLMDE OYNAMAMI İSTEDİ

“Rol aldığım bütün sinema filmlerinde her zaman senaryo benim için önceliklidir ve hikayeyi seversem oynarım, bunu herkes bilir” diyen Şebnem Bozoklu; “Ama Turkish’i Dondurma’da rol almamın çok daha kişisel bir sebebi var. Kısa bir süre önce babamı kaybettim. Bir anda hastalandı. Son gecemizde babama bu filmin hikayesini anlattım. Senaryosu üzerinde uzun uzun konuştuk. Babam; “Şebnem, biliyorsun işlerine hiç karışmam, hep senin kararındır ama ilk defa sana şunu söyleyeceğim bu filmde oynamanı çok istiyorum evladım. Lütfen benim için oyna” dedi. 20 gün sonra da babamı kaybettik. O yüzden bu filmde oynamamın duygusal da bir sebebi var. İyi ki babamı dinlemişim, iyi ki böyle değerli bir ekibin içinde, oyuncu arkadaşlarımla birlikte yer almışım” dedi.

AVUSTRALYA'YA SAVAŞ İLAN EDEN İKİ TÜRK'ÜN HİKAYESİ





Bu iddialı sinema filmine konu olan ilginç hikayenin başlangıcı 1912 yılına uzanır. İngilizler, Hindistan’ı işgal eder. Osmanlı ordusu da 300'ü aşkın asker ile Hindistan’a yardıma gider. Buradaki savaşlarda 40 kadar Türk askeri esir düşer. Savaş bittikten sonra bu 40 Osmanlı esir askerini, İngilizler gemilerde çalıştırmaya başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya’ya geldiğinde, esir iki Osmanlı askeri bir yolunu bulup gemiden kaçarlar. Bu iki asker, mesleği dondurmacılık olan Maraşlı Abdullah ile savaştan önce kasaplık yaparak hayatını kazanan Tarakçı Mehmet'tir.

Abdullah ve Mehmet mesleklerini yaparak yeni bir hayat kurarlar kendilerine. İşleri ve kazançları iyidir ama onların kulağı sürekli Anadolu’da ve memleketlerindedir. Tam bu sırada Avustralya hükümeti, İngilizlerle birlikte Çanakkale’ye asker çıkarmaya karar verir.

Abdullah ve Mehmet bunu duyunca vatanlarına geri dönmek isterler ama bu mümkün olmaz. Bunun üzerine Avustralya hükümetine savaş ilan ederler. Bunu da yazıp gönderdikleri bir mektup ile duyururlar.

Sidney’ in 250 km uzağında, o dönemde Beyaz Kayalar denilen bölgede siper alırlar. Dondurmacı Abdullah, Osmanlı kıyafetini, aba ve şalvarını giyer, Kasap Mehmet de bayrağını eline alır Osmanlı kıyafetini giyer. Uzun bir süreçte Çanakkale'ye sevk edilecek olan Avustralya askerlerine büyük zayiatlar verdiren suikastler düzenlerler. Ne olduğunu bir türlü çözemeyen Avustralyalılar, sonunda iki Osmanlı askerinin yazmış olduğu mektubu hatırlayıp bölgeye 250 kadar asker sevk ederler. Bunun sonucunda kendileriyle mücadele etmeye gelen askerlerin bazılarıyla birlikte kendileri de hayatlarını kaybeder. Bu iki kahraman Türk anısına Avustralyalılar White Rock bölgesine Türk kayalıkları adını verir.