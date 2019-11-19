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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Avustralyalı ekonomist Colan: Tarihi Türk dizilerinden edep öğreniyoruz

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Avustralyalı ekonomist Colan: Tarihi Türk dizilerinden edep öğreniyoruz

Avustralyalı ekonomist Colan, izlediği dizilerde, Müslümanların dünyada görmeyi diledikleri, adalet, ezilen ve hor görülen insanlar için mücadele eden liderler bulunduğunu söyledi.

Avusturalya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Bosna kökenli Avustralyalı ekonomist Almir Colan, Türk tarihini konu alan dizilerinden edep, adalet, saygı ve haksızlığa karşı mücadele gibi çok güzel şeyler öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda çeşitli içeriklerde çekilen diziler, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Avustralya'da da farklı etnik kökenlere sahip Avustralyalılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu dizilerden Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül-Amare ve Bosna Hersek'in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alan Alija'yı ailesiyle izleyenlerden birisi de 1996'da Bosna Savaşı'ndan sonra Avustralya'ya göç eden Almir Colan.

Melbourne'daki Deakin Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı ve La Trobe Üniversitesinde İslami Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisan yapan 43 yaşındaki 5 çocuk babası ekonomist Colan, izlediği Türk dizilerini değerlendirdi.

Adalet için nasıl haykırdıklarını görmeniz gerekiyor"
İzlediği dizilerden çok şey öğrendiklerini belirten Colan, "Edep, terbiye öğreniyorsunuz. Birbirlerine 'eyvallah' diyorlar, birisiyle karşıladıkları zaman kalpten konuşuyorlar, hatta annelerinden, babalarından bahsederken ellerini nasıl öptüklerini öğreniyorsunuz. Kendileri için değil, adalet için nasıl istekli ve büyük şeyler için tutkulu olduklarını görüyorsun. Adalet için nasıl haykırdıklarını, bunu görmeye ihtiyacımız var ve kitaplardan öğrenemezsin, görmeniz gerekiyor. Orada bir edep var, dinimiz edep üzerine kurulmuştur, bu dizilerde onu görüyorsun." ifadelerini kullandı.

Colan, Türk tarihini konu alan dizileri hem kendisinin izlediğini hem de çok sayıda arkadaşının izlemesini sağladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ertuğrul dizisini eşimle izliyoruz, çocuklarım kendi başlarına izliyor ve onlara diyorum ki; bu diziyi anlamak için izleyin'. Gerçek erkeğin, kadının, annenin, babanın, ne olduğunu görmek için izleyin. Anne baba, baba oğul, anne kız, toplum olarak daha iyi bir dünya oluşturabilirizi izleyin. Onlara her şeyin nasıl olması gerektiğine dair görsel bir örnek olduğunu söylüyorum, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, birçok arkadaşım izlemeye başladı. Genelde karı koca birlikte izleyip, ders çıkartıyorlar. Aynı zamanda çocukların da teşvik edilmesi lazım."

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