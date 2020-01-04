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Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

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Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Sinemada ödül törenleri birbiri ardına geliyor. Yılın ikinci büyük ödül buluşması bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Geleneksel Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Uluslararası Ödülleri (Annual Australian Academy Of Cinema and Television Arts International Awards ) oldu. Tören, ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirildi.

Gecede 25 yaşındaki Saoirse Ronan, Little Women (Küçük Kadınlar) filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer göründü. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Marriage Story filmiyle Adam Driver'ın oldu.

Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı film ise Quentin Tarantino'ya en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. Aynı filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Brad Pitt törene katılamadığı için onun ödülünü de Tarantino kabul etti.

Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödüllerini kazananlar belli oldu

Gecede Margot Robbie, Bombshell filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu, Taika Waititi de Jojo Rabbit ile en iyi senaryo ödüllerini kazandı.

 

 

 

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