Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Gecede 25 yaşındaki Saoirse Ronan, Little Women (Küçük Kadınlar) filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer göründü. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Marriage Story filmiyle Adam Driver'ın oldu.

Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı film ise Quentin Tarantino'ya en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. Aynı filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Brad Pitt törene katılamadığı için onun ödülünü de Tarantino kabul etti.

Gecede Margot Robbie, Bombshell filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu, Taika Waititi de Jojo Rabbit ile en iyi senaryo ödüllerini kazandı.