Avrupa’daki ‘Mucize’
GİŞEDE büyük başarı yakalayan ve 2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi olan “7. Koğuştaki Mucize”, Ortadoğu ile birlikte Avrupa’da da sinemaseverlerle buluşuyor
İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede gösterilen filmin Avrupa’daki seyirci sayısı her geçen gün katlanıyor.
Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerin rol aldığı “7. Koğuştaki Mucize”, bugüne kadar Almanya’da tam 227 bin 651 kişi tarafından izlendi. Avrupa genelinde ise gişede toplam 303 bin 469 rakamına ulaştı.
Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu film, küçük kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu alıyor.
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