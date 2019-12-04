"Avrupa'da Türk Futbolu" konuşuldu
Rafet El Roman'ın da yönetiminde olduğu Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATTF) "Avrupa'da Türk Futbolu" paneli düzenlendi
Almanya Stuttgart şehirinde düzenlenen "Avrupa’da Türk Futbolu" konulu panele konuşmacı olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem katıldı.
İsmail Erdem panelde yaptığı konuşmada ” Başta ATFF Genel Başkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Avrupa önemli bir futbol merkezi, çünkü futbol burada icat edildi. Burada özellikle genç kuşaklara bu fırsatları vererek, yetişen yıldız futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında ATFF’nin önemli bir misyon üstleneceğine inanıyoruz. Özellikle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki gençlerin futbola yönelik eğitimleri, gözetimleri, dünyanın en üst liglerinde, en güçlü takımlarında futbol oynamaları bizleri gururlandıracaktır" dedi.
Federasyonda görev alan sanatçı Rafet El Roman ise bugüne kadar yönetimin gönüllü olarak çalıştıklarını, kendi imkanları ile bu günlere geldiklerini belirterek " Türk futbol kulüplerinin bir çatı altında toplanması çok yararlı olacaktır" dedi.
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