Avrupa’da ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ rüzgârı esti

Anadolu’nun sıcak hikâyeleri ile memleket hasretini biraz da olsa dindiren Türk ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Barış Manço’nun ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısını söylediler. Organizasyonu üstlenen ünlü oyuncu Zafer Altun, “Şenliğimizi Avrupa’nın birçok noktasına taşıyacak ve gün sayısını da artıracağız” dedi.

Anadolu topraklarının sıcak hikâyeleri, İsviçre’nin Zurich Schlieren şehrinde yapılan ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği / Schweizerisch Türkisches Kinder Fest’ ile Avrupa’daki ailelerle buluştu. Organizasyonunu ‘İkizler Memo – Can’ dizisinde mahalle komiserini, Yabancı Sahne’nin ‘Netoçka Nezvanova’ oyununda da Rus Subay’ı canlandıran ünlü oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun’un üstlendiği şenlikte çocuklar; Ritim Gösterisi, İllüzyon ve Jonglör Gösterisi, ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i, çocukların sevgilisi Alpaslan Özmol’un başrolünü oynadığı ‘İbişin Maceraları’, Led Show Gösterisi ve mini konser ile tüm gün doyasıya eğlenirken yapılan çeşitli atölyelerde de yaratıcılıklarını geliştirdiler. Ayrıca, dünyanın en eski gölge oyunlarından biri olan ‘Hacivat ve Karagöz’ oyunu, ‘Karagöz Öğreniyor’ ile ete kemiğe bürünüp canlı canlı çocukların karşısına çıktı.

Hep bir ağızdan ‘Arkadaşım Eşek’

Sunuculuğunu sempatik sunucu Hilal Ergenekon’un yaptığı şenliğe aileler büyük ilgi gösterirken alanda adeta bayram havası yaşandı. Şenliğin kapanışı, dünyaca tanınan unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun arkadaşlık ve dostluğun önemine vurgu yaptığı ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısı ile yapıldı. Hem ebeveynler hem de çocuklar şenlikte sahne alan sanatçılar ile birlikte hep bir ağızdan şarkıyı seslendirdiler.

Altun: Gurur duyduk

Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Levent Karaağaç’ın da onur konuğu olarak katıldığı şenliğin gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesi temennisinde bulunuldu. Avrupa’nın farklı noktalarında da şenliği gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Zafer Altun, “Gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk ailelerin biraz da olsa memleket hasretini dindirebildiysek ne mutlu bize. Bu motivasyonla şenliğimizi Avrupa’nın birçok noktasına taşıyacak ve gün sayısını da artıracağız” dedi.