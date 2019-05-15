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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Avrupa’da ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ rüzgârı esti

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Avrupa’da ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ rüzgârı esti

Zurich Schlieren şehrinde yapılan ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’nde hem ebeveynler hem de çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

Anadolu’nun sıcak hikâyeleri ile memleket hasretini biraz da olsa dindiren Türk ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Barış Manço’nun ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısını söylediler. Organizasyonu üstlenen ünlü oyuncu Zafer Altun, “Şenliğimizi Avrupa’nın birçok noktasına taşıyacak ve gün sayısını da artıracağız” dedi.

Anadolu topraklarının sıcak hikâyeleri, İsviçre’nin Zurich Schlieren şehrinde yapılan ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği / Schweizerisch Türkisches Kinder Fest’ ile Avrupa’daki ailelerle buluştu. Organizasyonunu ‘İkizler Memo – Can’ dizisinde mahalle komiserini, Yabancı Sahne’nin ‘Netoçka Nezvanova’ oyununda da Rus Subay’ı canlandıran ünlü oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun’un üstlendiği şenlikte çocuklar; Ritim Gösterisi, İllüzyon ve Jonglör Gösterisi, ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i, çocukların sevgilisi Alpaslan Özmol’un başrolünü oynadığı ‘İbişin Maceraları’,  Led Show Gösterisi ve mini konser ile tüm gün doyasıya eğlenirken yapılan çeşitli atölyelerde de yaratıcılıklarını geliştirdiler. Ayrıca, dünyanın en eski gölge oyunlarından biri olan ‘Hacivat ve Karagöz’ oyunu, ‘Karagöz Öğreniyor’ ile ete kemiğe bürünüp canlı canlı çocukların karşısına çıktı.  

Hep bir ağızdan ‘Arkadaşım Eşek’

Sunuculuğunu sempatik sunucu Hilal Ergenekon’un yaptığı şenliğe aileler büyük ilgi gösterirken alanda adeta bayram havası yaşandı. Şenliğin kapanışı, dünyaca tanınan unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun arkadaşlık ve dostluğun önemine vurgu yaptığı ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısı ile yapıldı. Hem ebeveynler hem de çocuklar şenlikte sahne alan sanatçılar ile birlikte hep bir ağızdan şarkıyı seslendirdiler.

Altun: Gurur duyduk

Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Levent Karaağaç’ın da onur konuğu olarak katıldığı şenliğin gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesi temennisinde bulunuldu. Avrupa’nın farklı noktalarında da şenliği gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Zafer Altun, “Gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk ailelerin biraz da olsa memleket hasretini dindirebildiysek ne mutlu bize. Bu motivasyonla şenliğimizi Avrupa’nın birçok noktasına taşıyacak ve gün sayısını da artıracağız” dedi.

Avrupa’da ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ rüzgârı esti

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