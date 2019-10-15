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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Avni Lifij seçkisi

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Avni Lifij seçkisi

Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij'in çizim, tablo ve fotoğraf gibi çalışmalarının da arasında bulunduğu bine yakın eserinin ve arşiv seçkisinin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluşuyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM) 16 Ekim'de açılacak "Avni Lifij. Çağının Yenisi" (The Modern of His Time) sergisine ilişkin basın toplantısı ve ön izleme yapıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, toplantıda projeye ilişkin bilgi verdi.

Ölçer, "Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan Sabancı Holding desteğiyle yürüttüğümüz uzun soluklu projemizi bu yıl 'Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisiyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Avni Lifij'in hayatına ilişkin bilgiler paylaşan Ölçer, sanatçının bir ressam olmasının yanı sıra çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumlarıyla bir aydın, iyi bir sanat eleştirmeni, fotoğrafçı ve düşünür olduğunu ifade etti.

Serginin hazırlık sürecinden bugüne devam eden çalışmaların heyecanla yapıldığını vurgulayan Ölçer, şunları kaydetti: "Biz bu heyecan ve keyfi 3 ay boyunca sizinle paylaşacağız. Bu sergide ayrıca Avni Lifij'in fotoğrafçılığını keşfedeceksiniz. Müthiş bir fotoğrafçı, her detayı çekmiş. Bazılarının resimlerine ve çizimlerine geçmiş. O fotoğraflarla ilgili de ayrı bir kitap çıkacak. Müthiş bir yazar, Doğu insanı olarak içimize atarız her şeyi, açıkça söylemenin çekingenliği vardır. Avni Lifij öyle değil, onun için 'Çağının Yenisi, Çağının Önde Gideni' dedik. Çünkü yazmadığı alan yok."

Ölçer, sergi için eserleri paylaşan sanatçının ailesinden Ayten-Şazi Sirel, Belkıs-Erdal Aksoy, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Nilüfer Sirel ve Osman Sirel ile sergiye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Beni en çok etkileyen yönü teknolojiye olan merakı"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise Türkiye'nin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı misyon edindiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda destekçisi olduğumuz 'Feyhaman Duran' ve 'Selim Turan' sergilerimiz büyük ilgi görmüştü. Bu sergilerin devamı niteliğindeki, Türk sanatının önemli ustalarından 'Avni Lifij. Çağının Yenisi' sergisi de kapılarını açıyor." değerlendirmesine bulundu.

Sabancı Holding'in kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına değinen Alper, Avni Lifij 1914 kuşağının en yenilikçi figürlerinden. Beni en çok etkileyen yönü teknolojiye olan merakı. Sadece teknoloji değil detaya hakim olması." dedi.

Avni Lifij'in çok yönlülüğü ve üretkenliğiyle zamanın ötesinde bir bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Alper, "Bu yönleriyle aslında bizim 'Yeni Neslin Sabancı'sı' olarak adlandırdığımız vizyonumuzdaki ilericilik, yenilikçilik, üretkenlik ruhuyla ortak paydada buluşuyor." şeklinde konuştu.

Sabancı Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık olacak.

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