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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

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Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde çekilen fotoğraflardan oluşan "Cenaze Albümü" Milli Kütüphane arşivinde saklanıyor.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin fotoğraflardan oluşan "Cenaze Albümü" Milli Kütüphane arşivinde korunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmesinin ardından cenaze töreni kare kare fotoğraflandı.

Atanın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

 "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nde toplanan fotoğraflar, saklanmak üzere Milli Kütüphane arşivine teslim edildi.

Albümde Büyük Önder'in naaşının 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonundaki katafalka konulması, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen kişilerce yapılan saygı geçişi, cenazenin 19 Kasım'da Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da yurt gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya uğurlanmasına ilişkin fotoğraflar yer alıyor.

Atanın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde

Cenazenin, 20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı ve halk tarafından karşılanması, top arabasıyla TBMM'ye getirilmesi ve katafalka konulmasına ait karelerin de olduğu albüm, 21 Kasım 1938'de hafızalara kazınan bir cenaze töreniyle naaşın Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine nakledilmesinden fotoğraflarla sona eriyor.

 

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