Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri ve tarifi
Muharrem ayı içinde pişirilip komşu ve akrabalara dağıtılan bir çeşit tatlı olan aşurenin nasıl yapıldığı, yaparken kullanılan malzemelerin neler olduğu ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları merak konusu oldu. Peki, aşure nasıl yapılır?
Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden, içeriğindeki tahıllar nedeniyle hem besleyici hem de bir o kadar lezzetli olan aşure, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı süresince vatandaşlar tarafından yapılıp ikram ediliyor. İşte, en lezzetli aşure tarifi ve aşure yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar...
AŞURE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt
Servisi için:
• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılmalı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle