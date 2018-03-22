Asuman Dabak temposuyla şaşırtıyor
Usta oyuncu Asuman Dabak’ın oyunculuk eğitimi vermek üzere Londra’dan sonra İzmir’de açtığı ‘Asuman Dabak Sahne’, eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Konservatuvara hazırlık yapan ve oyuncu olmak isteyen genç/yetişkin sınıflara yönelik organize edilen ünlü sohbetleri ise şimdiden hem öğrencilerin hem de İzmir halkının ilgi odağı oldu bile. Melek Baykal ve Emre Altuğ’un konuk olduğu geçtiğimiz gün gerçekleştirilen söyleşilere ise katılım oldukça yoğundu. Çok kısa bir süre önce ameliyat olmasına rağmen işlerinin başına geçen Dabak; “İzmir benim için çok özel. Eğitimlerimiz ve söyleşilerimiz de bir o kadar keyifli geçiyor. Asuman Dabak Sahne’de birçok genci sanatla tanıştırıp projelerde yer almalarını sağladık. Çok şükür sağlığım yerinde, işimin başındayım. Yoğun bir iş temposuyla eğitimlerimize devam ediyoruz ve ilerleyen zamanlarda da sürprizlerimiz devam edecek” dedi.
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