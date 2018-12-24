Asuman Dabak, Şeb-i Arus törenine katıldı
Ünlü oyuncu Asuman Dabak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un davetlisi olarak Konya’ya gitti.
Özel hayatlarındaki dostlukları ile bilinen Dabak ve Ersoy’a kültür turunda yakın arkadaşları da eşlik etti. Mevlana'nın ölüm günü olan 17 Aralık tarihinde, Mevlana'yı anma amacıyla her yıl yapılan Şeb-i Arus törenlerine katılan ve Konya’daki tarihi yerleri de gezen Dabak, unutulmaz bir deneyim ve mutluluk yaşadığını belirtti. Bu yıl “Selam Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü törenleri sonrası İstanbul’a dönen Dabak, ”Pervin Ersoy’a davetinden dolayı çok teşekkür ederim. Ülkemizde kültür ve turizmin gelişmesi için atılacak her adımda olmaya ve destek vermeye hazırım. Bizler gönül elçileriyiz” dedi.
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