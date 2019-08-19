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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Aspendos'ta festival günleri

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Aspendos'ta festival günleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de başlayacak.

Festivalin ilk gününde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Carmen" operasını sahneleyecek. Festival, DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle sona erecek

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1-18 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı, Bizet'in ünlü ve sevilen operası "Carmen" ile yapılacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eser, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek.

Klasik balenin şaheseri "Kuğu Gölü", 8 Eylül'de, Viyana'nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından Aspendos'ta beğeniye sunulacak.

Antik Mısır'ı canlandıracak

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12 ve 13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek muhteşem "Aida" operası, büyülü Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak.

Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik edeceği eserde "Radames" başrolünü 12 Eylül'de ünlü tenor, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, "Aida" başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi seslendirecek.

Operada 13 Eylül'de ise "Aida" başrolünü Anna Nechaeva, "Radames" başrolünü Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise her iki temsilde de ünlü soprano Anastasia Boldyreva seslendirecek.

 "Troya" 16 Eylül'de EXPO'da

Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, DOB Genel Müdürlüğünün muhteşem projesi "Troya" epik operası, 16 Eylül'de EXPO'da olacak.

Festivalin kapanışı ise 18 Eylül'de Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle yapılacak. Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Karahan'a eşlik edecek.

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