Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:03,
Aslı ve Kerem
Tuvana Türkay ve Onur Tuna, “Ağır Romantik” filminde bir araya geldi.
Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz’ün de rol aldığı romantik komedinin ilk teaser’ı yayınlandı. Teaser’da Kerem’in Aslı’ya sokağa gül yaprakları dökerek evlenme teklif ettiği sahneye de yer verildi. Deniz Denizciler’in yazıp yönettiği “Ağır Romantik”, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek.
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