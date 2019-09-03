Aşkın’ın ablası klipte oynadı
Aşkın Nur Yengi’nin müzik eğitmeni ablası Süheyla Yengi’nin öğrencileri grup kurdu. ‘Grupetto’ adlı ekibin ilk çalışması “Cennetime Geldim”, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
İLK SINGLE HEYECANI
İsmini bir müzik teriminden alan Grupetto grubu, geçtiğimiz yıl Süheyla Yengi önderliğinde kuruldu. Yengi’nin öğrencilerinin solist olduğu grubun ilk çalışmasına daha önce yayınladığı “Sonsuza Kadar” ve “Tek Eş” şarkılarıyla tanınan Han Çelikcan imza attı. Söz ve müziği Çelikcan’a ait “Cennetime Geldim” adlı şarkı, Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı.
SEZEN’İN STÜDYOSUNDA KAYDEDİLDİ
4 solist ve 6 müzisyenin yer aldığı Grupetto’nun ilk şarkısı “Cennetime Geldim”, canlı olarak Sezen Aksu Stüdyo Lonca’da kaydedildi. Eserin video klibi geçtiğimiz günlerde çekildi. Selçuk Demirci yönetmenliğinde 10 saatte tamamlanan çalışmada grubun performans görüntülerine yer verildi. Klipte ayrıca Süheyla Yengi de rol aldı.
Aşkın Nur Yengi ve ablası Süheyla Yengi...
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