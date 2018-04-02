Cellat’ınla tanışmaya hazır mısın?
'Soyadım Mutluluk', 'Aşkı Bize Yanlış Öğrettiler' ve 'İlişkini Kurtar' kişisel gelişim kitaplarının yazarı Aşk Psikoloğu Işıl Evrim AKGÜN; ‘’CELLAT’’ isimli romanı ile okuyucularla bu kez bambaşka bir tarzda buluşuyor...
Büyük bir aşkın ardından yaşanan tüm duygusal değişimleri gözler önüne seren ‘CELLAT’ içinden çıkılamayacak sanılan tarifsiz bir acının yolculuğunda geçen sancılı süreci anlatıyor.
‘’Ben bundan 5 sene önce öldüm. asla öyle kolay bir ölüm olmadı benimkisi. kan kusarak acılar içinde yavaş yavaş can verdim. feryadımı duyup yardımıma koşan kimselerim olmadı. bende babam üzülmesin diye yaşıyormuş gibi davrandım’ cümleleri ile başlayan roman, aşk acısının nasıl yenilebileceğinin de ipuçlarını veriyor.
Roman kahramanı Elsa’nın kendini yaşayan bir ölü olarak gördüğü ve hayattan hiçbir tat alamadığı sırada tedavi için kapısını çaldığı terapist Marta’nın da kendi yaşamını sorgulamasının anlatıldığı,‘’CELLAT’’ ile bitmiş bir aşkın her evresini yaşamaya hazır mısınız?
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