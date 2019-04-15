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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Asırlık tapınağın gölgesinde vegan festivali

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Asırlık tapınağın gölgesinde vegan festivali

Antik çağların önde gelen kehanet merkezlerinden biri olan Didim Apollon Tapınağı, bir kez daha muhteşem sütunlarının altında gerçekleşen renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Didim VegFest, 19 ile 22 Nisan tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Didim, aynı zamanda ülkemizin ilk vegan dostu kenti. 

Didim Vegfest'te bilim insanları, aktivistler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuk olacağı söyleşi ve paneller gerçekleşecek. Ayrıca ünlü yazarların kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet edeceği imza günleri de yapılacak. Resim fotoğraf sergileri, film gösterimleri, Didim Vegfest'in diğer etkinliklerinden.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Bu dört gün boyunca onlara özel etkinlikler de yer alıyor festival programında.  Ayrıca 4 gün boyunca Gastronomi Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tarafından Vegan
yemek atölyeleri, yemek gösterileri ve yarışmaları düzenlenecek.

 

 

 

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