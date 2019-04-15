Asırlık tapınağın gölgesinde vegan festivali
Antik çağların önde gelen kehanet merkezlerinden biri olan Didim Apollon Tapınağı, bir kez daha muhteşem sütunlarının altında gerçekleşen renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Didim VegFest, 19 ile 22 Nisan tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Didim, aynı zamanda ülkemizin ilk vegan dostu kenti.
Didim Vegfest'te bilim insanları, aktivistler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuk olacağı söyleşi ve paneller gerçekleşecek. Ayrıca ünlü yazarların kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet edeceği imza günleri de yapılacak. Resim fotoğraf sergileri, film gösterimleri, Didim Vegfest'in diğer etkinliklerinden.
Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Bu dört gün boyunca onlara özel etkinlikler de yer alıyor festival programında. Ayrıca 4 gün boyunca Gastronomi Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tarafından Vegan
yemek atölyeleri, yemek gösterileri ve yarışmaları düzenlenecek.
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