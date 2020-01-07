Asansörde 14 saat

Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz’e, düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait çalışma sinema filmleri kalitesinde oldu. Soykan’ın yeni klibinin çekimlerinin tamamı asansörde gerçekleşti. Ataşehir’de yapılan çekimlerde birbirinden farklı hikayeler yer aldı. 14 saatte tamamlanan çekimlerde şarkıcının yeni imajı da dikkat çekti. “İkimiz Adına” bugün Soykan Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yerini alıyor.