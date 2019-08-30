Artık onun da yıldızı var
Çocuk yaştan bu yana kamera karşısında olan Kirsten Dunst'ın da artık Şöhretler Bulvarı'nda bir yıldızı oldu.
37 yaşındaki Dunst'ı törende nişanlısı Jesse Plemons ile küçük oğlu Ennis Howard ve yönetmen Sofia Coppola da yalnız bırakmadı. Dunst, teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Dunst, Hollywood Şöhretler Bulvarı'na (The Hollywood Walk of Fame ) ismi yazılan 2,671. yıldız oldu.
1958 yılında açılan ve Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan "The Hollywood Walk of Fame"e, günümüzde her ay iki ünlü ismin yıldızı ekleniyor.
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