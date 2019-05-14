"Artık ailedeniz"

Yeniden Türkiye’desiniz ve bu kez daha kapsamlı bir turneye çıkıyorsunuz. Her geçen yıl sizi daha çok kişi tanıyor, daha çok kişi dinleyicileriniz arasına katılıyor. Türkiye’de bu kadar sevilmenizin sırrı ne sizce?

China Forbes: Bana göre Türk insanları geçmişi yad etmeyi seviyor, biz de bunu seven bir grubuz. Bu muhteşem bir “eşleşme”. Bizim zarafetimiz ve ihtişamımız da Türk müziğiyle benzerlikler taşıyor. Biz daha kariyerimizin başındayken Türkiye’yle aşk yaşamaya başlamıştık, şimdi ailedeniz.

Turne kapsamında 6 şehir gezeceksiniz. Bu şehirlerde daha önce konser vermiş miydiniz?

China Forbes: İstanbul, İzmir ve Ankara’ya daha önce defalarca gittik. Diğer şehirleri görmek için de sabırsızlanıyoruz. Göz alıcı bulduğumuz sıra dışı bir ülke burası. Türk insanının misafirperverliği malum. Tabii yemekler için de ayrı heyecanlıyız, hepsi çok lezzetli!

“AŞKIM BAHARDI”YI YOUTUBE’DA BULDUM

Bu kez neler beklemeliyiz konserlerinizden?

China Forbes: Klasikleşmiş Pink Martini eserlerinin yanı sıra son albümümüz “Je Dis Qui”den şarkılar seslendireceğiz. Tabii ki yine birlikte söyleyip, dans edip eğleneceğiz. Bizi takip edenler bilirler ki her gece aynı yerde sahneye çıksak da, seyirciden aldığımız enerjiyi yansıtışımız farklıdır. Bir konsere gittiğimde ben de ritim tutar, alkışlar, şarkı söylerim. Bu, sahnedeki sanatçıyı yükselten bir enerjidir. Burada da her konserimizde seyirciye bağlı olarak farklı bir enerjiyle performans sergileyeceğiz.

Türkiye’yi sevdiğinizi biliyoruz. Albümünüzde de “Aşkım Bahardı” şarkısına yer verdiniz hatta. Türkçeye diliniz baya dönüyor...

China Forbes: Açıkçası grubun bu şarkıyı bulmasına çok sevindim, çünkü okumaktan büyük keyif alıyorum. Şarkının nasıl seçildiği konusunda ise Thomas daha fazla şey söyleyebilir.

Thomas M. Lauderdale: Şarkı seçimi konusunda bizim için en önemli bileşenlerden biri, melodi. Tabii şarkı sözlerinin ve arkasındaki hikayenin de o eseri repertuvarımıza katmamızda büyük etkisi var. Ben “Aşkım Bahardı”yı YouTube’da gezinirken buldum. Melodisini çok sevdim, ardından sözlerin anlamına baktım. Nihayetinde albüme almaya karar verdik.

“25. YIL ÖZEL” TURNESİNE ÇIKACAĞIZ

Pink Martini’nin kuruluşunun 25’inci yılını kutluyorsunuz. Bunca yıl içinde sizde ve grupta neler değişti?

Thomas M. Lauderdale: Biz dinlemeyi sevdiğimiz müzikleri yapıyoruz. Sahnede olmayı ve performans sergilemeyi de seviyoruz. Hâlâ sahneye çıktığımızda kendimizi yeni bir grup gibi hissediyoruz. Başka dillerde şarkı söylemenin imkanlarını da seviyoruz. En başından bu yana bunu yapıyoruz. Yılın 150 günü konser veriyoruz, sürekli turnede olan bir ekibiz. En başta grubu kurarken “Ben nasıl bir grup dinlemek isterim” diye düşünmüş, büyük, çok uluslu, farklı kültürlerin müziğini sınırsızca paylaşan bir grup hayal etmiştim. Sahnedeki enerjimizi zengin bir müzik ve kültür mirasıyla birlikte insanlara sunduk, hâlâ da seviliyoruz.

China Forbes: Aslında bu yıl büyük bir kutlama yapmayı hayal etmiştik ama organize edilemedi... 25 yıl içinde çok değiştik tabii, büyüdük. İnsanlara dokunan, onları zor zamanlarda yalnız bırakmayan bir grup olduk. “25’inci yıl özel” turnesine çıkmayı düşünüyoruz şimdi. En sevildiğimiz şehirlere yeniden konuk olmak ve sevenlerimize dokunmak istiyoruz.

EN ÖNEMLİSİ SAHNEDE OLMAK

Gittiğiniz her ülkede farklı diller, farklı şarkılar ve farklı seyircilerle karşılaşıyorsunuz. Bunların arasında sizi en çok etkileyen hangisi?

Thomas M. Lauderdale: Müzik derin bir okyanus. Sürekli yeni fikirlerle gelebilirsin. Bizim artımız, bünyemizde birçok değerli müzisyenin olması. Yeni kültürler keşfedip dinleyici kitlemizi genişletmeyi seviyoruz. Eskiyi ve Hollywood’un eski ihtişamını paylaşmayı da seviyoruz. Bizim için en önemli şey yine de seyirci önünde, sahnede olmak...

ZEKİ MÜREN YA DA MÜZEYYEN SENAR’LA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMAK İSTERDİK

İmkan olsaydı, Türkiye’de kiminle çalışmak isterdiniz?

Thomas M. Lauderdale: Nostaljiyi seviyoruz. Belkıs Özener’le birlikte sahneye çıkma şansımız oldu. İmkanımız olsaydı eğer, Zeki Müren ya da Müzeyyen Senar’la aynı sahneyi paylaşmayı öyle isterdik ki...



