“Arafta kalan bir ailenin hikayesi”
Ferhat Göçer’in son şarkısı 'Sönmek Bilmiyor' kliplendi.
Göçer, Sönmek Bilmiyor’da bir trafik kazası geçiren ve arafta, ölüm ile yaşam arasında kalan bir ailenin dramatik hikayesi işlendi.
Tuzla Sanayi bölgesinde çekilen klibin senaryosunu yazan Ercan Şencan yönetmenliğini de üstlenirken, oyuncu kadrosunda Ferhat Göçer’e Hazer Kural ve Asya Beren Korkmaz ile birlikte 15 kişilik bir oyuncu ekibi de eşlik etti. Yüksek maliyetiyle de dikkat çeken klipte, üç aynı marka, aynı model lüks otomobil kullanılırken, çekimler esnasında senaryo gereği kaza yapan 2 araç perte çıktı.
Klipte dikkat çeken Leyla Aydemir ayrıntısı
Ferhat Göçer'in klibinde ne yazıldığı belli olmayan gazete sayfalarının yanında tek bir manşetin görünüyor olması da dikkat çekti. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in öldürülmesini konu alan haber kupürünün yer aldığı bu manşetle çocuk cinayetlerine dikkat çeken Göçer "Çocuklarımızla ilgili kahreden bu haberleri gördükçe diğer bütün haberlerin gereksiz, boş ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bu cinayetlerin son bulması için de
elimden geleni yapmaya hazırım ve unutmayacağım, unutturmayacağım" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle