Ara Güler'in yapıtlarından seçmeler Roma'da

Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen ve 2019 Nisan'da dünyayı dolaşmaya başlayan "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", bu akşam Trastevere Müzesi'nde açılış töreniyle kapılarını açacak.



Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından 5'inci durağı Roma'daki açılış töreni öncesinde, sergi için basın toplantısı ve özel basın turu yapıldı.



Roma Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli, buradaki konuşmasında, Ara Güler'in olağanüstü bir Türk fotoğrafçısı olduğunu söyledi.



Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Clarelli, İstanbul ve Roma'nın, bir dönem Roma İmparatorluğu'nun iki önemli kenti olduğunu anımsattı.



Clarelli, Romalıların, Güler'in objektifinden hazırlanan sergiyle İtalya'ya çok da uzak olmayan 50'lerin ve 60'ların İstanbul'unu, aynı zamanda kültür ve siyaset dünyasından önemli şahsiyetlerin portrelerini görme fırsatı bulacaklarını vurguladı.



"İstanbul ve Roma arasında her zaman çok kuvvetli bağlar oldu"



Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, basın tanıtımının ardından açıklamalarda bulundu. Roma'da muhtelif kültürel faaliyetleri yoğun şekilde yaptıklarını belirten Esenli, "Ara Güler Sergisi, bu kültürel faaliyetler içerisinde apayrı bir boyutta. Öncelikle Ara Güler'i rahmetle anıyoruz. Kendisi tam İstanbul aşığıydı. Tarihsel boyutta ve günümüzde, İstanbul ve Roma arasında her zaman çok kuvvetli bağlar oldu. İstanbul'u, Güler'in fotoğraf açısıyla Roma'ya getiriyoruz ve böylelikle zaten mevcut olan İstanbul farkındalığına ayrı bir perspektif getiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Esenli, böyle bir serginin düzenlenmesinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletirken, "Bizim açımızdan hem kültürel boyutta ciddi bir hamle hem de ülkemize turist çekmek istediğimiz bu dönemde çok önemli bir vasıta." dedi.



"Hayran hayran fotoğraflara bakıyorlar"



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin de 2018'in sonunda Güler'i kaybettikten sonra sergiyi yapmaya karar verdiklerini anlattı. Sergiyi, Ara Güler'in anısını yaşatmak, eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere yaptıklarını, ilk sergiyi de Londra'da açtıklarını anımsatan Alptekin, şöyle devam etti: "Açıldığı hafta Londra gibi kültür-sanat aktivitelerinin yoğun olduğu bir yerde, o hafta sonunun gidilecek en iyi 10 kültür-sanat etkinliği arasına seçildi. Ardından Paris, Kyoto ve New York'ta açıldı. Buradaki sergiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıldı ki bu serginin gerçekleşmesi de kendisinin talimatlarıyla oldu. 2015'te Ara Güler, Cumhurbaşkanımızın da fotoğraflarını çekmişti."



Alptekin, Romalıların sergiye farklı gözle baktığını belirterek, "Romalılar daha ilk sabahtan yoğun ilgi gösterdi. Diğer 4 şehirde de çok yoğun iletişimimiz oldu ama buraya gelenler, uzman soruları sormaya başladı. Rönesans'ın ülkesindeyiz ve Roma'da sokaktan geçenler bile içeri girdiğinde, başka bir gözle sorularını yöneltiyor. Şunu da hissettim; sanırım hepsi İstanbul'un 50'lerden ve 60'lardan fotoğraflarına bakarken, ruhen duygusal olarak ortak bir benzerlik görüyor. Hayran hayran fotoğraflara bakıyorlar." diye konuştu.

Güler'in portrelerinin çok ünlü olduğunu vurgulayan Alptekin, "Sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli ismin portre fotoğrafını çekmişti. İtalyanlardan da Sophia Loren, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Antonio Tabucchi gibi çok portre var. Bunlar da çok etkiliyor." dedi.



Alptekin, bu akşam serginin resmi açılışının yapılacağını belirterek, "Roma, çok fazla turist alan bir şehir. Trastevere Müzesi, tarihi kent merkezinin göbeğinde yer alıyor. Sanırım, sona yaklaşırken, Roma çok başarılı duraklardan biri olacak." ifadelerini kullandı.



Sergi, 30 Ocak-3 Mayıs'ta görülebilecek



Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, serginin 3 Mayıs'a kadar gezilebileceğini dile getirerek, "Doğuş Grubu olarak Ara Bey'le, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin kurulması yönünde adımlarımızı atmıştık. Geçen 3 senede de bunları gerçekleştirdik. Hem Ara Güler Müzesi açıldı kendisinin sağlığında hem de araştırma merkezinde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor. Sergi, 30 Ocak-3 Mayıs'ta tarihi Trastevere Müzesi'nde gezilebilecek.