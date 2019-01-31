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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Ara Güler'in fotoğrafları İran'da

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Ara Güler'in fotoğrafları İran'da

Geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler'in "Kayıp Tarihin Anısı" başlıklı fotoğraf sergisi İranlı sanatseverlerle buluşacak.

 "Ara Güler Universal" projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, 1 Şubat'ta Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde açılacak.
Serginin fotoğraf seçkisi, projenin sahibi Patrice Vallette tarafından yapıldı.

Güler'in 160 fotoğrafının görülebileceği sergide, ayrıca karartılmış özel alanlarda katılımcıların görsel ve işitsel etkileşimi amaçlanıyor. Bu kapsamda tasarlanan alanların ilkinde, Ara Güler'in biyografisinden özel röportaj ve videoların bulunduğu kısa kısa bölümler yayınlanacak.

Diğer alanda ise İstanbul atmosferi içerisinde Ara Kafe'deki gibi bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda kafede çekilmiş videolar, ortam sesleri ve Ara Güler'in masasında otururken verdiği röportajlar izlenime sunulacak.

Ara Gülerin fotoğrafları İranda


Sergide usta fotoğrafçıya yazılmış mektuplar ile Picasso'nun onun için çizdiği resmin kopyası da yer alacak.
"Kayıp Tarihin Anısı" sergisinin yanı sıra proje kapsamında Ara Güler'in hayatından kesitlerin yer aldığı "Bu Dünya Böyle Dünya" adlı belgeselin prömiyeri de İran'da yapılacak.

Yönetmenliği Coşkun Aral'ın, yapımcılığını ise Müge Aral'ın üstlendiği belgesel adını, Aral'la Güler'in 1986 yılında birlikte açtıkları sergiden alıyor.

Nabshi Kültür Merkezi tarafından da desteklenen proje, 2016 yılının şubat ayında Ara Güler'in isteği ve Visioncy Ajansı'na verdiği kişisel arşivine erişim izniyle geliştirilerek, uluslararası bir seri sergi projesi olarak hayata geçirildi.

Ara Güler'in anısını ve görsel mirasını yaşatma çabasının ötesinde, Türk kültürünün de dünya üzerinde görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan "Ara Güler Universal" projesi dünyanın farklı şehirlerinde de sergilenmeye devam edecek.

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