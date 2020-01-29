Topluluk, 20 Şubat'ta Georges Bizet'nin bestesine imza attığı, Prosper Merimee'nin kaleme aldığı "Carmen" adlı romandan esinlenerek hazırlanan aynı adlı gösteriyi sunacak.



Hikaye, koreografi ve ışık düzenini Antonio Gades ile Carlos Saura'nın yaptığı dans gösterisinin sanat yönetmenliğini Stella Arauzo, teknik yönetmenliğini Dominique You üstlendi.



Flamenko dansında unutulmaz isimler arasında yer alan Gades, 2004'te vefat etmeden kısa süre önce, İspanyol dansını tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla bir vakıf kurdu. Gades ile uzun yıllar birlikte dans eden Arauzo ve uzun yıllar orkestranın sağ kolu ve ışıkçısı olarak görev yapan You'nun dahil olduğu grup, bugüne kadar sahnelediği "Kanlı Düğün" ve "Suite Flamenca" gibi eserlerdeki yorumlarıyla yoğun ilgi gördü.



