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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Anter'den Karanlıkta Yürüyen Yabancı

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Anter'den Karanlıkta Yürüyen Yabancı

Yazar Eddi Anter'in dokuzuncu kitabı Karanlıkta Yürüyen Yabancı okurlarıyla buluşuyor. Anter, bu yeni kitabında yine okurlarını bir yandan masal dünyasında gezdirirken bir yandan da gerçeklerle yüzleştirmeye devam ediyor.

Anter, kitabın arka kapağında “Kimi insan rahatlıkla ahkâm keserken yapılmamalı dediği şeyi gizlice kendisi yapar. Kendisine dürüst değildir, sanır ki onu gören olmaz. Sana gözlerini Veren seni Görmez mi sanırsın? Kendi hata ve günahıyla saklambaç oynayıp başkasınınkiyle yakar top oynayanlardan sakın kendini! Başkarakter Nasip, farklı ülkelerin değişik makamlarında, bilge kişilerle, hayatını ve varlığını sorgularken, herkesin Karanlıkta Yürüyen Yabancılar olduğu bu masalda senin için Işık’ta yürüyen bir tanıdık olacak” ifadelerini kullanıyor.

EDDİ ANTER KİMDİR?

Anterden Karanlıkta Yürüyen Yabancı


1961 yılında İstanbul’da doğan Eddi Anter ilk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı Işık Lisesinde aldıktan sonra yükseköğrenimine yurt dışında devam etti. İngiltere’de Brighton Polytechnic’te İşletme bölümünü bitirdi. Amerika’da University of Miami’de Uluslararası Pazarlama yüksek lisansını tamamladıktan sonra Nova Southeastern University’de Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansını aldı.

Anter, yirmi yıl boyunca tekstil ihracat işiyle uğraştı. Bir internet sitesinde “Don E” adı altında kültür ve sanat üzerine yazılar yazdı. Haftalık Şalom gazetesinin “Miami Mektubu” köşesinde 6 yıl boyunca okuyucularıyla buluştu. Halen Yuvaya Yolculuk Dergisi’nde yazılarını paylaşmaktadır.

Farkındalık Hapı ve İş’te Farkındalık adları altında Kişisel Dönüşüm ve Kurumsal Eğitimler veren Anter bireysel danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

2006 yılında yayımlanan “Lilly- Ben Bir Arap Yahudisi’yim” adlı ilk romanı aylarca En Çok Satanlar Listesinde yer aldı. 2007 yılında çıkan “Kumbara” adlı ikinci ve 2009 yılında çıkan “İkilem” adlı romanları da uzun bir süre En Çok Satanlar Listesinde kaldı.

“İnkâr” isimli eser 2011 senesinde, “Kabile” adlı romanı 2014 yılında ve “Ben Benim” adlı kitabıysa 2015’te okuyuculara sunuldu. 2016 yılında yayımlanan “Kesmeşeker” romanını 2017 yılında çıkan “Vakitsiz Kaybedenler” izledi. “Karanlıkta Yürüyen Yabancı” romanı 2019 yılında okuyucuyla buluştu.

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